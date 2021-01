Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor...

Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor. Bir reklam çekimi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın ünlü spor spikeri Diletta Leotta sarmaş dolaş pozlarının ortaya çıkmasıyla ortaya atılan aşk iddiasının ardından Yaman'dan şaşırtan bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde aşklarını itiraf eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkını duyan Can Yaman, eski sevgilisini sildi geçti. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman ile Demet Özdemir arasında yaşanan bu gelişmenin zamanlaması dikkat çekti. Öte yandan Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkı eski sevgili Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak'ı da harekete geçirmişti...