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Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor...

Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor. Bir reklam çekimi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın ünlü spor spikeri Diletta Leotta sarmaş dolaş pozlarının ortaya çıkmasıyla ortaya atılan aşk iddiasının ardından Yaman'dan şaşırtan bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde aşklarını itiraf eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkını duyan Can Yaman, eski sevgilisini sildi geçti. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman ile Demet Özdemir arasında yaşanan bu gelişmenin zamanlaması dikkat çekti. Öte yandan Demet Özdemir Oğuzhan Koç aşkı eski sevgili Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak'ı da harekete geçirmişti...

19.01.2021 14:13 - Son Güncelleme: 19.01.2021 14:20
Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor...

Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya bu olayla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını itiraf eden Demet Özdemir'in açıklamalarının ardından eski sevgilisi Can Yaman tüm fotoğrafları sildi.

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Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor...

Özdemir ile Yaman, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı. Yaman, eski rol arkadaşı Demet Özdemir ile çekilmiş bazı fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı. Aynı hamle, Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olarak bilinen ve Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi olan Yağmur Tanrısevsin'den de gelmişti...

Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor...

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI
Bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yaklaşık iki haftadır Roma'da bulunan oyuncu, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçirmişti. İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da İtalyan basınına yansımıştı.

Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor...

AŞK BELGELENDİ

İtalyan magazin dergisi Chi, Yaman ve Leotta'nın bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. Çıkan görüntülerden sonra taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Diletta Leotta ile yakalanan Can Yaman'ın Demet Özdemir hamlesi ağızları açık bıraktı! Ortalık karışıyor...

Demet Özdemir yeni aşkıyla ilgili ilk kez geçtiğimiz günlerde konuştu! Yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Demet Özdemir bakın ne dedi...Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor.

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