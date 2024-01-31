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Dilber'in kaşları sizi şoke edecek! İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç...

İnci Taneleri dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Hazal Ergüçlü gibi oyuncuların yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, bu başarılı oyuncuların eski fotoğrafları, zamanın etkisiyle şaşırtıcı bir şekilde değiştiğini gözler önüne seriyor. Yılmaz Erdoğan, kariyerinin başlangıcında genç bir aktör olarak çıkış yaptı. O dönemdeki fotoğrafları, şu anki halinden oldukça farklı.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 09:33 Güncelleme 31 Ocak 2024, 09:32
Dilber’in kaşları sizi şoke edecek! İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç... 1

İnci Taneleri dizisi, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Hazal Ergüçlü gibi başarılı oyuncuların yer aldığı kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ancak, dizinin hayranları, ünlü oyuncuların geçmişlerine dair şaşırtıcı fotoğrafları keşfetmeye devam ediyor.

Dilber’in kaşları sizi şoke edecek! İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç... 2

YASEMİN BAŞTAN

Dilber’in kaşları sizi şoke edecek! İnci Taneleri dizisi oyuncularının eski halleri ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç... 3

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