Seray Sever ikizleri büyüttü! Alya ve Sofia’nın son haline bakın! Herkes aynı yorumu yaptı! “Babalarına çok benziyorlar”

2018'de evlendiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, ikiz kızları Alya ve Sofia'nın ev hallerini Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Sever'in kızlarını görenler "İkizler büyümüş", "Babalarına çok benziyorlar" yorumlarında bulundu. İşte Seray Sever'in ikizleri...