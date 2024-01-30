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Seray Sever ikizleri büyüttü! Alya ve Sofia’nın son haline bakın! Herkes aynı yorumu yaptı! “Babalarına çok benziyorlar”

2018'de evlendiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, ikiz kızları Alya ve Sofia'nın ev hallerini Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Sever'in kızlarını görenler "İkizler büyümüş", "Babalarına çok benziyorlar" yorumlarında bulundu. İşte Seray Sever'in ikizleri...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 16:12 Güncelleme 30 Ocak 2024, 16:23
Seray Sever ikizleri büyüttü! Alya ve Sofia’nın son haline bakın! Herkes aynı yorumu yaptı! “Babalarına çok benziyorlar” 1

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine giren Seray Sever, 2022 Mayıs ayında ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Seray Sever ikizleri büyüttü! Alya ve Sofia’nın son haline bakın! Herkes aynı yorumu yaptı! “Babalarına çok benziyorlar” 2

Seray Sever, sosyal medya paylaşımlarında kızları Alya ve Sofia'ya sık sık yer verdi.

▶️ Seray Sever ikizlerini paylaştı!

Seray Sever ikizleri büyüttü! Alya ve Sofia’nın son haline bakın! Herkes aynı yorumu yaptı! “Babalarına çok benziyorlar” 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak ikizlerinin ev hallerini yayınladı.

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