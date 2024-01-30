Dilan Çiçek Deniz'den estetik açıklaması! “Paşa gönlüm o an öyle istedi” deyip itiraf etti!

2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, son dönemlerde yüzündeki değişiklikle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, magazin gündemini uzun süre meşgul eden estetik işlemler hakkında ilk kez konuştu. İşte "Paşa gönlüm o an öyle istedi" diyen Dilan Çiçek Deniz'in estetik açıklaması...
Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik müdahale hakkında konuştu.
Dilan Çiçek Deniz, "Estetik bir müdahale yaptırdın kendine, mesele burada başladı ve ardı arkası kesilmedi" sözleri üzerine kimi zaman gözleri dolarak yaşadığı sürecin hiç kolay olmadığını itiraf etti.
Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorumla inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Araştırıp, daha çok soruşturmam gerekiyordu.