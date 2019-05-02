Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş açıkladı! Usta sanatçı Dilber Ay'ın ölüm nedeni...
Dilber Ay, geçtiğimiz Pazartesi akşamı hastanede hayata gözlerini yumdu. 63 yaşındaki usta sanatçı Dilber Ay'ın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. Sanat camiasını yasa boğan ölümün ardından akıllarda tek bir soru kaldı, "Dilber Ay'ın ölüm nedeni neydi?" Dilber Ay'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken eşi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte şarkıcı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın usta sanatçı Dilber Ay'ın ölüm nedeniyle ilgili yaptığı o açıklama...
02.05.2019 16:33
- Son Güncelleme: 02.05.2019 17:00
DİLBER AY'IN EŞİNDEN ŞOK EDEN AÇIKLAMA!
Dilber Ay'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçının ölümünün kalp krizi olduğu belirtilirken, eşi İbrahim Karakaş'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İşte İbrahim Karakaş'ın sevilen şarkıcı Dilber Ay'ın ölüm nedeni hakkında açıklamaları...
Dilber Ay'ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiası yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşmış herkes hislerini satırlara dökmüştü.
63 yaşındaki eşini kaybeden İbrahim Karakaş, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanarak yaşadığı acıyı canlı yayında anlattı.
DİLBER AY'IN ÖLÜM NEDENİ...
Dilber Ay'ın önümüzdeki günlerde yeni bir programa başlamayı düşündüğünü ve bu yüzden de dizlerinden bir operasyon geçirdiğini söyleyen Karakaş aynı zamanda ilginç bir detay paylaştı.
TIRNAĞINDAN İLTİHAP KAPTI...
Eşinin ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını söyleyen acılı eş gözyaşlarını tutamadı.