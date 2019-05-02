Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek! Şehit...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran 37 yaşındaki Murat Ünalmış dizi ile birlikte oldukça popüler. Kabul edelim ki, dizide canlandırdığı Demir karakteri pek sevilen bir karakter olmadı. Bunda Murat Ünalmış'ın başarılı oyunculuğunun büyük payı var. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkındaki en acı gerçek ise haberimizin devamında. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız.

02.05.2019 14:49 - Son Güncelleme: 12.12.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





