Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı adının hakkını verdi "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" Kardeşinin doğum gününde...

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ancak bu kez konu Pınar Deniz değil ablası Huri Deniz... Huri Deniz önceki gün yeni yaşını kutladı. Pınar Deniz de ablası'nın doğum gününde bir kutlama paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Deniz'in "Çabuk ablamın güzelliğine" bakın notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile gündeme geldi.
Pınar Deniz bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.
Attığı her adımla çok konuşulmayı başaran Deniz, bu kez ablası Huri Deniz'in yaş günü vesilesiyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi.