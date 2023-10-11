Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı aşkı böyle belgelendi! Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Furkan Palalı'yı sansürlemişti ama...

Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kalan Ezgi Eyüboğlu, boşandıktan sonra Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamıştı. Evlenecekleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Eyüboğlu'nun adı bir süredir Furkan Palalı ile anılıyordu. Çiftin ilişkisi Amsterdam tatili dönüşü belgelendi.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan 14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.
26 Haziran 2019 tarihinde boşanan çiftten Ezgi Eyüboğlu, sonra Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başladı.
Evlenecekleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Oğulcan Engin ayrılığın ardından Miray Daner ile aşk yaşadı ancak ünlü ismin mutluluğu kısa sürdü.