Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı aşkı böyle belgelendi! Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Furkan Palalı'yı sansürlemişti ama...

Kaan Yıldırım ile 2016-2019 yılları arasında evli kalan Ezgi Eyüboğlu, boşandıktan sonra Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamıştı. Evlenecekleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan Eyüboğlu'nun adı bir süredir Furkan Palalı ile anılıyordu. Çiftin ilişkisi Amsterdam tatili dönüşü belgelendi.