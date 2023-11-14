3. kez evlenen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müjdeli haberi verdi! 3 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamileliğini duyurdu

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçen günlerde yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile evleneceğini duyurmuş, çok geçmeden Aydın'la, Sivas'ta dünyaevine girmişti. Nikahtan karelerini yayınlayarak evliliğini duyuran Tayfur, müjdeli haberi yine sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle duyurdu. Ultrason fotoğrafı paylaşan Tayfur, hamile olduğunu açıkladı.