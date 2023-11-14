3. kez evlenen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müjdeli haberi verdi! 3 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamileliğini duyurdu

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçen günlerde yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile evleneceğini duyurmuş, çok geçmeden Aydın'la, Sivas'ta dünyaevine girmişti. Nikahtan karelerini yayınlayarak evliliğini duyuran Tayfur, müjdeli haberi yine sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle duyurdu. Ultrason fotoğrafı paylaşan Tayfur, hamile olduğunu açıkladı.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, aradığı aşkı buldu.
3 kez gelin olan Tuğçe Tayfur, iş insanı Muhammet Aydın ile Sivas'ta hayatını birleştirmişti.
Mutlu bir evlilikleri bulunan çift, bebek beklediklerini duyurdu.