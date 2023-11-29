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Behzat Uygur'dan 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur'a sahnede yaş günü sürprizi "Aslında hiç sevmez ama emrivaki yaptım"

Çiğdem Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Behzat Uygur Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 2 erkek çocuğu olan Behzat Uygur, 33 yıllık eşinin yeni yaşını sahnede yaptığı sürprizle kutladı. Eşini sahneye çıkartan Behzat Uygur, o anları sosyal medyadan da paylaşmadan edemedi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme 29 Kasım 2023, 17:20
Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur’a sahnede yaş günü sürprizi Aslında hiç sevmez ama emrivaki yaptım 1

Henüz çocuk denilebilecek bir yaşta, bir doğum günü partisinde tanışan ve daha sonra evlenmeye karar veren Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur, yıllardır magazinden uzak bir evlilik hayatı sürdürüyorlar.

Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur’a sahnede yaş günü sürprizi Aslında hiç sevmez ama emrivaki yaptım 2

Behzat Uygur tam 33 yıldır evli olduğu, iki oğlunun annesi eşi Çiğdem Uygur'a sahnede bir sürpriz yaptı.

Behzat Uygur’dan 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur’a sahnede yaş günü sürprizi Aslında hiç sevmez ama emrivaki yaptım 3

Uygur önce bir paylaşım yaparak "Seni her gün bir önceki günden daha çok seviyorum. Doğum günün, tanışma günümüz kutlu olsun" dedi.

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