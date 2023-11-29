Behzat Uygur'dan 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur'a sahnede yaş günü sürprizi "Aslında hiç sevmez ama emrivaki yaptım"

1 Henüz çocuk denilebilecek bir yaşta, bir doğum günü partisinde tanışan ve daha sonra evlenmeye karar veren Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur, yıllardır magazinden uzak bir evlilik hayatı sürdürüyorlar.

2 Behzat Uygur tam 33 yıldır evli olduğu, iki oğlunun annesi eşi Çiğdem Uygur'a sahnede bir sürpriz yaptı.