Behzat Uygur'dan 33 yıllık eşi Çiğdem Uygur'a sahnede yaş günü sürprizi "Aslında hiç sevmez ama emrivaki yaptım"

Çiğdem Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Behzat Uygur Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 2 erkek çocuğu olan Behzat Uygur, 33 yıllık eşinin yeni yaşını sahnede yaptığı sürprizle kutladı. Eşini sahneye çıkartan Behzat Uygur, o anları sosyal medyadan da paylaşmadan edemedi. İşte o anlar...
Henüz çocuk denilebilecek bir yaşta, bir doğum günü partisinde tanışan ve daha sonra evlenmeye karar veren Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur, yıllardır magazinden uzak bir evlilik hayatı sürdürüyorlar.
Behzat Uygur tam 33 yıldır evli olduğu, iki oğlunun annesi eşi Çiğdem Uygur'a sahnede bir sürpriz yaptı.
Uygur önce bir paylaşım yaparak "Seni her gün bir önceki günden daha çok seviyorum. Doğum günün, tanışma günümüz kutlu olsun" dedi.