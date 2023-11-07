Dilan Polat'ın eşi Engin Polat hakkında flaş ihanet iddiası "Çocuğumuza kıydığın için bunlar başına geliyor" Meğer Engin Polat...

Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları ortaya atıldı. Tüm bu suçlamalarla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın ifadeleri de ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlara ek olarak Dilan Polat'a bir darbe de sosyal medyadan geldi. Engin Polat hakkındaki ihanet iddiası çok konuşulacak.