Dilan Polat’ı çocukluk arkadaşı ifşa etti: Engin'in çoraplarını koklardı! İtiraflar peş peşe! "Kamera arkasında kedi-köpek gibiler"

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat hakkında ortaya çıkan detaylar herkesi şaşkına çevirdi. Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı Avukat Özgecan Sırma, bir magazin programına katılarak canlı yayında itirafları peş peşe sıraladı. Sıla Doğu ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatan Sırma, "Dilan, Engin'in çoraplarını koklardı" sözleriyle dikkat çekti. İşte Dilan Polat ile Sıla Doğu'nun çocukluk yıllarını anlatan Av. Özgecan Sırma'nın o açıklamaları...
"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, her gün yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor. Çift, şimdi ise Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı Avukat Özgecan Sırma'nın açıklamalarıyla çok konuşuldu.
2. Sayfa programına konuk olan Özgecan Sırma, Sıla Doğu ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatırken Dilan Polat'ın gençlik yılları hakkında söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.
İşte Av. Özgecan Sırma'nın çocukluk arkadaşı Dilan Polat ile ilgili açıklamaları...
"Dilan gecekondu hayatından gelme bir kız değil. Eşi öyle. Gelin gittiği ev öyle. Engin, Dilan'ı istemeye geleceği zaman evlerini biz temizledik. Tabii ki hizmetçileri vs. yoktu. Ama Antalya'da evleri vardı birkaç tane.