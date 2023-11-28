Dilan Polat’ı çocukluk arkadaşı ifşa etti: Engin'in çoraplarını koklardı! İtiraflar peş peşe! "Kamera arkasında kedi-köpek gibiler"

"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat , her gün yeni bir gelişmeyle gündeme geliyor. Çift, şimdi ise Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı Avukat Özgecan Sırma'nın açıklamalarıyla çok konuşuldu.

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"Dilan gecekondu hayatından gelme bir kız değil. Eşi öyle. Gelin gittiği ev öyle. Engin, Dilan'ı istemeye geleceği zaman evlerini biz temizledik. Tabii ki hizmetçileri vs. yoktu. Ama Antalya'da evleri vardı birkaç tane.