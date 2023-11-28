Bergüzar sıfır makyaj! Sinem Kobal'a çok benzetilen Bergüzar Korel en doğal haliyle hem de filtresiz paylaştı "Tüm gün koşturmaktan..."

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmesini bildi. Sıfır makyaj paylaşım yapan Korel, bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı.