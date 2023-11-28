Bergüzar sıfır makyaj! Sinem Kobal'a çok benzetilen Bergüzar Korel en doğal haliyle hem de filtresiz paylaştı "Tüm gün koşturmaktan..."

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmesini bildi. Sıfır makyaj paylaşım yapan Korel, bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı.
Yıllar önce İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, iş için türkiye'ye sık sık gelmeye başladı. Diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra da hızla kilo veren Korel, eski haline geri döndü.
8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.
ESRA EROL'A DA BENZETİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti.