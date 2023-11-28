Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan Zerrin Özer’e ziyaret! Hastalığı nüksetmiş Darülaceze’ye tedavi için yatmıştı

Bir süre önce sosyal medya hesabında yaptığı "Müziği bırakıyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti Zerrin Özer. Bir paylaşım yaparak "Kendi irademle müziği bırakıyorum" diyen Özer sonrasında bu kararından vazgeçmişti ardından da 'kişilik bozukluğu'yla mücadele ettiğini duyurmuştu. Özer geçtiğimiz günlerde de anksiyetesi artması sebebiyle doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yatmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakım ve tedavisi için Darülaceze'ye yerleşen sanatçı Zerrin Özer'i ziyaret etti.