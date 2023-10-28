Dilan Polat ve Engin Polat'ın içine güller doldurup şov yaptıkları lüks cip satışa çıktı! Milyonlarına el konan Polat çifti...

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kahvesine altın tozu atan, her fırsatta zengiliğini göze sokmaya çalışan Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçmişti. Şimdi de Polat çiftinin lüks ciplerine ait olduğu iddia edilen bir satış ilanı sosyal medyayı salladı.