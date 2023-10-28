Dilan Polat ve Engin Polat'ın içine güller doldurup şov yaptıkları lüks cip satışa çıktı! Milyonlarına el konan Polat çifti...

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kahvesine altın tozu atan, her fırsatta zengiliğini göze sokmaya çalışan Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçmişti. Şimdi de Polat çiftinin lüks ciplerine ait olduğu iddia edilen bir satış ilanı sosyal medyayı salladı.
Tüm Türkiye günlerdir Dilan-Engin Polat çiftini konuşıyor.
Ülke gündemine damga vuran Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor, her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı vermişti. Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konulmuştu.