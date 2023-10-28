Birlikte koskoca 10 yıl "Prensler vardır ve ben onu buldum" Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın aşk dolu yıl dönümü paylaşımları

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak 10.yıl dönümleri için karşılıklı aşk dolu paylaşımlarıyla gündeme geldi ünlü çift. Birlikte geçirdikleri her yıl için bir fotoğraf paylaşarak romantik bir paylaşım yapan Nara, Icardi'ye aşkını haykırdı. Nara'nın bu paylaşımları tabi ki karşılıksız kalmadı.