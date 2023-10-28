Birlikte koskoca 10 yıl "Prensler vardır ve ben onu buldum" Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın aşk dolu yıl dönümü paylaşımları

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak 10.yıl dönümleri için karşılıklı aşk dolu paylaşımlarıyla gündeme geldi ünlü çift. Birlikte geçirdikleri her yıl için bir fotoğraf paylaşarak romantik bir paylaşım yapan Nara, Icardi'ye aşkını haykırdı. Nara'nın bu paylaşımları tabi ki karşılıksız kalmadı.
Birlikte 10 yılı deviren Mauro Icardi ile Wanda Nara'dan peş peşe aşk dolu paylaşımlar...
Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Mauro Icardi (30), attığı gollerle gündemde kalmaya devam ederken, eşi ve menajeri olan Wanda Nara da sık sık İstanbul gezileriyle gündeme geldi.
Icardi'nin Türk hayranlarının sık sık 'yenge' diye hitap ettiği Wanda Nara, dün Arjantinli eşi ile onuncu yıllarını 16.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.