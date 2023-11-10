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Babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la aşk yaşayan Cansu Tosun "Herkes ne yaptığının farkında"

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. Önceki akşam bir galaya katılan Cansu Tosun konu hakkında konuştu. Babasıyla görüşmediği iddialarına da yanıt veren Tosun bakın neler söyledi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 08:57 Güncelleme 10 Kasım 2023, 09:16
Babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la aşk yaşayan Cansu Tosun Herkes ne yaptığının farkında 1

Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la aşk yaşayan Cansu Tosun Herkes ne yaptığının farkında 2

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.

Babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’la aşk yaşayan Cansu Tosun Herkes ne yaptığının farkında 3

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan geldi.

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