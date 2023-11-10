Babası Kenan Tosun Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la aşk yaşayan Cansu Tosun "Herkes ne yaptığının farkında"

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. Önceki akşam bir galaya katılan Cansu Tosun konu hakkında konuştu. Babasıyla görüşmediği iddialarına da yanıt veren Tosun bakın neler söyledi.