Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Tahliye edilen Sıla Doğu'nun cezaevi çıkışı görüntüleri ortaya çıktı! “Dilan” diye haykırıp...

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi. Doğu'nun cezaevi çıkışı görüntüleri ise ortaya çıktı. "Dilan" diye haykıran Doğu'nun o halleri kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
İstanbul merkezli 6 ilde Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında, aralarında Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliği aylık tutukluluk incelemesi yaptı.
11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Hakimlik, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.