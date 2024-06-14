Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Tahliye edilen Sıla Doğu'nun cezaevi çıkışı görüntüleri ortaya çıktı! “Dilan” diye haykırıp...

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verildi. Doğu'nun cezaevi çıkışı görüntüleri ise ortaya çıktı. "Dilan" diye haykıran Doğu'nun o halleri kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...