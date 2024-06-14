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Neslihan Atagül sabahın 5’inde leopar desenli bikinisiyle kumsalda! Art arda paylaşıp sosyal medyayı salladı!

Bir dönem eşi Kadir Doğulu'nun kendisini aldattığı yönündeki iddialarla magazin manşetlerinden düşmeyen Neslihan Atagül, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Atagül, leopar desenli bikinisi ile sabahın 5'nde kumsalda verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:04 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:29
Neslihan Atagül sabahın 5’inde leopar desenli bikinisiyle kumsalda! Art arda paylaşıp sosyal medyayı salladı! 1

Neslihan Atagül, bir dönem eşi Kadir Doğulu'nun kendisini aldattığı yönündeki iddialarla magazin manşetlerinde uzun bir süre yer almıştı.

Neslihan Atagül sabahın 5’inde leopar desenli bikinisiyle kumsalda! Art arda paylaşıp sosyal medyayı salladı! 2

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Atagül, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Neslihan Atagül sabahın 5’inde leopar desenli bikinisiyle kumsalda! Art arda paylaşıp sosyal medyayı salladı! 3

Atagül, leopar desenli bikinisi ile sabahın 5'nde kumsalda verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

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