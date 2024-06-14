11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Dilan Polat ve Engin Polat’ın komşu davasında yeni gelişme!

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan ve komşularıyla kavga ettikleri için haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polat çifti komşu kavgası nedeniyle yargılandıkları mahkemeye dilekçe gönderip taleplerde bulundu. İşte detaylar...