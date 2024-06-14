11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Dilan Polat ve Engin Polat’ın komşu davasında yeni gelişme!

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan ve komşularıyla kavga ettikleri için haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Polat çifti komşu kavgası nedeniyle yargılandıkları mahkemeye dilekçe gönderip taleplerde bulundu. İşte detaylar...
Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan ve Engin Polat hakkında komşularıyla kavga ettikleri nedeniyle dava açılmıştı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Çekmeköy'de 2 Haziran 2023 günü lüks konakların bulunduğu sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti, Engin Polat'ın doğum gününü kutladı.
Katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle komşusu Metin A. aracını sokak üzerine bıraktı. Bu sırada Polat çiftinin evindeki bir davetlinin bebeği ateşlenince park sorunundan dolayı taraflar adliyelik oldu.