Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show’a damga vurdu! Bakın babası İbrahim Tatlıses için hangi şarkıyı seslendirdi
Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a damga vurdu! İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile kısa bir süre yaşadığı birliktelikten dünyaya gelen Dilan Çıtak Tatlıses, babasından izinden giderek küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda babasıyla arasındaki buzları eriten genç şarkıcı, İbo Show'un ekrana gelen son bölümüne konuk oldu. Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Savaş Özdemir ve Rubato grubunun yer aldığı programa Dilan Çıtak'ın babası için şarkı söylediği anlar damga vurdu. İşte detaylar…
20.06.2021 01:12
- Son Güncelleme: 20.06.2021 01:30
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile kısa bir süre yaşadığı birliktelikten dünyaya gelen Dilan Çıtak Tatlıses, babasından izinden giderek küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı.
Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı, geçtiğimiz aylarda arasındaki buzları erittiği babası İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk oldu.
Konukların izleyicilere keyifli anlar yaşattığı programda Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses için ünlü türkücünün Bir Ayrılık Şarkısı adlı parçasını seslendirdi.
Dilan Çıtak performansıyla izleyicilerden tam not alırken İbrahim Tatlıses'in kızını dinlediği sırada duygulanması dikkatlerden kaçmadı.
İbo Show'a damga vuran şarkı performansı, kısa süre içinde sosyal medyada yoğun ilgi görerek gündem oldu.