Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show’a damga vurdu! Bakın babası İbrahim Tatlıses için hangi şarkıyı seslendirdi

Dilan Çıtak Tatlıses İbo Show'a damga vurdu! İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile kısa bir süre yaşadığı birliktelikten dünyaya gelen Dilan Çıtak Tatlıses, babasından izinden giderek küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda babasıyla arasındaki buzları eriten genç şarkıcı, İbo Show'un ekrana gelen son bölümüne konuk oldu. Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Savaş Özdemir ve Rubato grubunun yer aldığı programa Dilan Çıtak'ın babası için şarkı söylediği anlar damga vurdu. İşte detaylar…

20.06.2021 01:12 - Son Güncelleme: 20.06.2021 01:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





