Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın yaşı herkesi şaşırttı! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran'ın özel hayatı merak konusu oldu. Dizideki başarılı performansıyla beğeni toplayan Yaran'ın hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Best Model birincisi Yaran'ın özellikle yaşı merak edildi. Ünlü oyuncunun dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı. İşte Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşları…

20.06.2021 01:32 - Son Güncelleme: 20.06.2021 01:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





