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Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın yaşı herkesi şaşırttı! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran'ın özel hayatı merak konusu oldu. Dizideki başarılı performansıyla beğeni toplayan Yaran'ın hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Best Model birincisi Yaran'ın özellikle yaşı merak edildi. Ünlü oyuncunun dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı. İşte Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşları…

20.06.2021 01:32 - Son Güncelleme: 20.06.2021 01:32
Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti

Ekranlarda fırtınalar estiren başarılı oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Ünlü oyuncunun dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı.

Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti

İşte başta Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti

Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994

Kardeşlerim'in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990