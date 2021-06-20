Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun güzel oyuncusuyla…

Ölmez'in güzel oyuncudan ayrıldıktan sonra "Çok başarılı bir oyuncu, yaptığı işe de hayranım. İlişkimiz çok uzun sürdü ve ayrıldık. Halen sonsuz saygı duyuyorum ve kendisine karşı beslediğim saygı hiçbir zaman eksilmeyecek. Onu çok seviyorum. O benim kıymetlimdir. Hiçbir zaman hakkında olumsuz bir şey söylenmesine de izin vermem" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.