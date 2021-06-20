Orhan Ölmez’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Kurtlar Vadisi Pusu’nun güzel oyuncusuyla…
Orhan Ölmez'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı… Su Misali, Damla Damla gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Orhan Ölmez, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Müzik serüvenine küçük yaşlarda başlayan Orhan Ölmez'in özel hayatı ise merak konusu oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı Ölmez'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ölmez'in bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Orhan Ölmez'in eski sevgilisi….
Ölmez'in güzel oyuncudan ayrıldıktan sonra "Çok başarılı bir oyuncu, yaptığı işe de hayranım. İlişkimiz çok uzun sürdü ve ayrıldık. Halen sonsuz saygı duyuyorum ve kendisine karşı beslediğim saygı hiçbir zaman eksilmeyecek. Onu çok seviyorum. O benim kıymetlimdir. Hiçbir zaman hakkında olumsuz bir şey söylenmesine de izin vermem" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.