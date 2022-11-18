Saba Tümer'den olay itiraflar! Rıdvan Dilmen'in yanıtıyla kahkahayı patlatmıştı: "Üreme isteğini bende uyandıracak birisi olmadı"
Saba Tümer'den olay itiraflar! Rıdvan Dilmen'in yanıtıyla kahkahayı patlatmıştı. Konuk olduğu programda "Üreme isteğini bende uyandıracak birisi olmadı" diyen Saba Tümer, peş peşe patlattığı bombalarla herkesi kahkahaya boğdu. İşte Saba Tümer'in itirafları...
"ÜREME İSTEĞİNİ BENDE UYANDIRACAK BİRİSİ OLMADI"
Saba Tümer'den olay itiraflar! Rıdvan Dilmen'in yanıtıyla kahkahayı patlatmıştı...
Sunucu Saba Tümer, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan Saba Tümer bir dönem Rıdvan Dilmen'e sorduğu "Kaç yaşında milli oldun?" sorusuna dair bomba bir itirafta bulundu.
Şen kahkasıyla ünlü televizyoncu Saba Tümer Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni'ye konuk oldu. Annesini kaybedince İzmir'in kendisine hüzün verdiğini söyleyen Tümer, memleketindeki samimiyetin burada olmadığını ifade etti.
Saba Tümer'e Çağlayan açık açık "Niye her şeyi bırakmışsın gibi davranıyorsun?" diye sordu.
Saba Tümer ise şu yanıtı verdi:
"Evet ama bırakmadım. Niye öyle davrandığımı bilmiyorum. Ben bir süre ara vermek istedim. Gerçekten 25 yıl boyunca herkesten çok çalıştım ve çok yorulmuştum. Kendime göre bir para da kazandım gezmek, dünyayı görmek istedim. O şekilde yola çıktım, sonra ben gezerken TV'lerdeki konjektür değişti sonra da pandemi patladı."
'OHA' DEYİNCE GERİLDİ
Televizyonların amacından şaştığını belirten Tümer, eskiden ekranlarda her şeyin konuşulduğunu dile getirdi. Saba Tümer 'oha' tepkisi verince gerilip "Diyebiliyor muyduk? Diyebilirim di mi? Artık bilmiyorum ne konuşuluyor. Seks diyor muyduk demiyor muyduk?" dedi.