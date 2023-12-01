Dilan Çiçek Deniz'den 'yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar' pozu! Estetik faciasıyla günlerce konuşulan Dilan

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla gündeme gelmişti. Çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken bir yandan da Dilan Çiçek Deniz'in yüzünde bariz bir değişikliğe neden olan estetik operasyonu görenleri şaşkına çevirmişti. Dilan Çiçek Deniz Bali, tatilinde yılanla verdiği pozla gündem oldu bu kez.