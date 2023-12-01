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Dilan Çiçek Deniz'den 'yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar' pozu! Estetik faciasıyla günlerce konuşulan Dilan

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla gündeme gelmişti. Çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken bir yandan da Dilan Çiçek Deniz'in yüzünde bariz bir değişikliğe neden olan estetik operasyonu görenleri şaşkına çevirmişti. Dilan Çiçek Deniz Bali, tatilinde yılanla verdiği pozla gündem oldu bu kez.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 17:08 Güncelleme 01 Aralık 2023, 17:15
Dilan Çiçek Deniz’den ’yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar’ pozu! Estetik faciasıyla günlerce konuşulan Dilan 1

Türkiye'nin genç kadın oyuncuları arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz, gündemden düşmüyor.

Dilan Çiçek Deniz’den ’yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar’ pozu! Estetik faciasıyla günlerce konuşulan Dilan 2

Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, estetikli görüntüsü sınıfta kaldı.

Dilan Çiçek Deniz’den ’yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar’ pozu! Estetik faciasıyla günlerce konuşulan Dilan 3

Ancak sonrasında "Vallahi bezdim" notuyla yaptığı paylaşımla iddiaları reddetmişti.

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