Kurtlar Vadisi ve EDHO'nun yıldızı Can Gürzap vefat etti! Melek Baykal, Ayşegül Aldinç'ten Jess Molho'ya sanat camiası yasta! "Meğerse içime doğmuş..."

Kurtlar Vadisi, Medcezir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin unutulmaz ismi Can Gürzap 79 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gürzap'ın vefat etmesiyle sanat camiası yasa boğuldu. Gelen acı haberin ardından ilk olarak Gürzap'ın arkadaşı Nilgün Belgün açıklamalarda bulundu. İşte ünlüler tarafından gelen taziye mesajları ve tüm detaylar...