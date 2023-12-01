Kurtlar Vadisi ve EDHO'nun yıldızı Can Gürzap vefat etti! Melek Baykal, Ayşegül Aldinç'ten Jess Molho'ya sanat camiası yasta! "Meğerse içime doğmuş..."

Kurtlar Vadisi, Medcezir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin unutulmaz ismi Can Gürzap 79 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gürzap'ın vefat etmesiyle sanat camiası yasa boğuldu. Gelen acı haberin ardından ilk olarak Gürzap'ın arkadaşı Nilgün Belgün açıklamalarda bulundu. İşte ünlüler tarafından gelen taziye mesajları ve tüm detaylar...
Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından birçok önemli isim ise taziye mesajları paylaşmaya başladı.
BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."