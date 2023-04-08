Dilan Çiçek Deniz'den yeni sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla ilk paylaşım! Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yu silip atmasının hemen ardından....
4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bunlar olurken, Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Çiçeği burnunda çiftten ilk paylaşım geldi hem de Mert Yazıcıoğlu'nun, eski aşkını silip atmasından hemen sonra...
08.04.2023 11:17 - Son Güncelleme: 08.04.2023 11:17
Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'nu takipten çıkmasının ardından, Dilan Çiçek Deniz'den sevgilisiyle ilk paylaşım geldi.
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.
Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.
Önceki gün Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini takipten çıkmasına kayıtsız kalmamış, Yazıcıoğlu'nu takipten çıkmıştı.