Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü "Güzel bir veda istiyorum" Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i...
Nebahat Çehre'den kafaları karıştıran sözler... 1960'ta Türkiye Güzeli seçilen Nebahat Çehre'nin itirafının ardından o görüntü ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Çehre bu kez herkesi şaşırttı.
Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan usta oyunca Nebahat Çehre, adeta yıllara meydan okuyor. Çehre önceki gün bir AVM'de görüntülendi.
AYDEMİR AKBAŞ YORUMU
Çehre geçtiğimiz günlerde, kendisine olan hayranlığını sık sık dile getiren Aydemir Akbaş hakkında konuşmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre ise oyuncunun bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söylemişti:
"Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz'ın da sağ koluydu. 65'li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır."