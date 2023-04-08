RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü "Güzel bir veda istiyorum" Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i...

Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü "Güzel bir veda istiyorum" Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i...

Nebahat Çehre'den kafaları karıştıran sözler... 1960'ta Türkiye Güzeli seçilen Nebahat Çehre'nin itirafının ardından o görüntü ortaya çıktı. Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Çehre bu kez herkesi şaşırttı.

08.04.2023 10:36 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:36
Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü Güzel bir veda istiyorum Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i...

Nebahat Çehre'den kafaları karıştıran sözler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü Güzel bir veda istiyorum Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i...

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan usta oyunca Nebahat Çehre, adeta yıllara meydan okuyor. Çehre önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü Güzel bir veda istiyorum Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i...

Hürriyet'in haberine göre; Muhabirlerle sohbet eden usta oyuncu, kariyerini güzel bir rolle noktalamak istediğini söyledi:

Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü Güzel bir veda istiyorum Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i...

"Bir proje için beklemedeyiz. Revize ediliyor. İyi çıkarsa belki başlarım. Belki de seneye bırakırım. Güzel bir iş olursa karşınıza geleceğim. Takipçilerimde özlem var. Onlara güzel bir veda etmek istiyorum."

Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü Güzel bir veda istiyorum Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i...

AYDEMİR AKBAŞ YORUMU

Çehre geçtiğimiz günlerde, kendisine olan hayranlığını sık sık dile getiren Aydemir Akbaş hakkında konuşmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre ise oyuncunun bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söylemişti:

"Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz'ın da sağ koluydu. 65'li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır."

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