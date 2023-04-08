Nebahat Çehre bu kez herkesi üzdü "Güzel bir veda istiyorum" Herkesi kendisine hayran bırakan Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i...

AYDEMİR AKBAŞ YORUMU

Çehre geçtiğimiz günlerde, kendisine olan hayranlığını sık sık dile getiren Aydemir Akbaş hakkında konuşmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre ise oyuncunun bu sözlerine kızmadığını ancak şaşırdığını söylemişti:

"Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz'ın da sağ koluydu. 65'li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır."