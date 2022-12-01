Dilan Çiçek Deniz sütyensiz giydiği derin dekoltesiyle boy gösterdi! Sosyal medya ikiye bölündü! Thor Saevarsson’dan ayrılan Dilan...
Evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz, ünlü isimlerin akın ettiği GQ Men of the Year etkinliğine katıldı. Sütyensiz giydiği derin dekoltesiyle boy gösteren oyuncu, sosyal medya hesabında geceden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. İddialı pozlarını art arda yayınlayan Deniz, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozları...
01.12.2022 22:21 - Son Güncelleme: 01.12.2022 22:21
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir şekilde ayrılarak gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu, şimdi ise tarzıyla çok konuşuldu. Ünlü isimlerin akın ettiği GQ Men of the Year etkinliğine katılan Deniz, sütyensiz giydiği derin dekoltesiyle boy gösterdi.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı Dilan Çiçek Deniz'in kıyafetini fazla iddialı bularak eleştirdi.