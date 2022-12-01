Demet Özdemir kasığına kadar uzanan yırtmacıyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi! Oğuzhan Koç’un biricik eşi çok konuşuldu Hadise detayı...
Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kasığına kadar uzanan yırtmaçlı mini elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, Bakü'de verdiği iddialı pozları Instagram'da yayınladı. Özdemir'in kısa sürede gündem olan paylaşımı, akıllara Hadise'yi getirdi. İşte o paylaşım...
01.12.2022 21:51 - Son Güncelleme: 01.12.2022 21:51
Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Özdemir, siyah mini elbisesi ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken Demet Özdemir'in elbisesi akıllara Hadise'yi getirdi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in elbisesinin Hadise'nin geçen günlerde konserinde giydiği kostümü andırdığını söyledi.