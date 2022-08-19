Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! İzlanda’ya gelin gidecekti! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...

"ALIŞTI BİZİM ADETLERE"

"Gelinlik baktım ama daha çok bakmamız lazım, yavaş yavaş olacak bu işler" diyen Deniz, sevgilisinin Türk örf ve adetlerini öğrenmeye başladığını söylemişti: Alıştı bizim örf ve adetlere, zaten hepsini de yapacağız. Yabancılık çekmiyor.