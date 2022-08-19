Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! İzlanda'ya gelin gidecekti! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...
İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlenmesi beklenen Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.
Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya paylaşımları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İzlandalı sevgilisinden evlenme teklifi alan Deniz'in ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Thor Saevarsson ile yakın zamanda nikâh masasına oturmaları beklenirken gelen açıklama sonrası düğünün ertelendiği öğrenildi. Ünlü çift şu sıralar tatilde keyif yaparken sosyal medya paylaşımları ise oldukça konuşuluyor. İşte o olay görüntüler...
'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz (27) ile kendisinden 10 yaş büyük İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerinin birinci yıl dönümlerini sosyal medyada duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.
DÜĞÜN NEDEN ERTELENDİ?
Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan ve bu yaz dünyaevine girmeleri beklenen ünlü oyuncu ve Thor Saevarsson, sürpriz bir karara imza attı.