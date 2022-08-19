Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan bomba yanıt! Bu kez yalanlama yok haylaz gülüş var! Ne kulismiş ama
Geçtiğimiz günlerde Didem Sarı'nın Instagram hesabından gelen 'yasak aşk' iddiası ile gündemde yer alan Çağla Şıkel'in adı sonrasında, Zeynep Bastık'tan kısa bir süre önce boşanan Tolga Akış'la anılmıştı. Çağla Şıkel ile Tolga Akış aşkının, şarkıcı Edis'in kulisinde başladığı iddialar arasındaydı. İki taraf aşk iddialarını sosyal medya hesaplarından yalanlayıp, ti'ye alsa da önceki akşam Çağla Şıkel'in Tolga Akış sorusuna verdiği yanıt kafaları karıştıran cinstendi. İşte haberin detayları...
Son dönemin popüler şarkıcılarından Zeynep Bastık'la geçen yıl nikah masasına oturan ve geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanan Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ancak bu iddialara iki taraftan da yalanlam gelmişti. Ancak önceki akşam Çağla Şıkel'ın, Tolga Akış sorusuna verdiği yanıt kafaları karıştırdı.
Genç şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı.
Bastık, ayrılık haberini sosyal medya hesabından, "Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" sözleriyle duyurmuştu.
Akış da sosyal medya hesabından, "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" demişti.