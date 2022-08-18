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Haberler Magazin Müge Anlı'yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: "Nasıl hayran olunmasın?"

Müge Anlı'yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: "Nasıl hayran olunmasın?"

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı! Ünlü televizyoncunun bomba tatil pozuna yorum yağdı. Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile sık sık gündeme geliyor. Her yıl Aydın Davutlar'daKi yazlığına giden Zahide Yetiş'in deniz kenarından paylaştığı videoyu görenler, "Nasıl hayran olunmasın" , "Çok güzel kadınsınız" , "Zahide Hanım kaç yaşındasınız acaba sanki daha da gençleşiyorsunuz" yorumları yağdı.

18.08.2022 17:26 - Son Güncelleme: 18.08.2022 17:32
Müge Anlı’yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: Nasıl hayran olunmasın?

"NASIL HAYRAN OLUNMASIN?"

Müge Anlı'yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı.

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Müge Anlı’yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: Nasıl hayran olunmasın?

Zahide Yetiş ile Müge Anlı'nın yıllara dayanan dostluklarını bilmeyenler yok. İkisi de oldukça sevilen popüler isimler arasında yer alıyor.

Müge Anlı’yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: Nasıl hayran olunmasın?

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın düğününde de arkadaşını yalnız bırakmamıştı Zahide...

Müge Anlı’yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: Nasıl hayran olunmasın?

Her anında birbirlerinin yanında olan ikiliden Zahide Yetiş, Müge Anlı'nın aksine sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Müge Anlı’yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: Nasıl hayran olunmasın?

Oğlu ile Davutlar'da tatil yapan Zahide Yetiş'in Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde.

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