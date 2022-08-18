Müge Anlı'yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı: "Nasıl hayran olunmasın?"
Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı! Ünlü televizyoncunun bomba tatil pozuna yorum yağdı. Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile sık sık gündeme geliyor. Her yıl Aydın Davutlar'daKi yazlığına giden Zahide Yetiş'in deniz kenarından paylaştığı videoyu görenler, "Nasıl hayran olunmasın" , "Çok güzel kadınsınız" , "Zahide Hanım kaç yaşındasınız acaba sanki daha da gençleşiyorsunuz" yorumları yağdı.
18.08.2022 17:26 - Son Güncelleme: 18.08.2022 17:32
"NASIL HAYRAN OLUNMASIN?"
Müge Anlı'yı düğününde yalnız bırakmamıştı! Zahide Yetiş deniz kenarından paylaştı ortalık yıkıldı.