Dilan Çiçek Deniz İzlanda soğuğunda göğüs ve kasık dekoltesiyle aileye girdi! Tuvalette basıldığı İzlandalı sevgilisi ve babası...
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen hafta İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlenme teklifi almıştı. 'Evet' diyerek evliliğe ilk adımı atan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Hem yeni yıl için hem de sevgilisinin ailesiyle tanışmak için gittiği İzlanda'da verdiği pozlar sosyal medyayı kasıp kavurdu. Dilan Çiçek Deniz müstakbel kayınpederi ve görümcesiyle pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi.
25.12.2021 16:41
- Son Güncelleme: 25.12.2021 16:41
Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan 10 gün önce evlilik teklifi almıştı. Ünlü oyuncu, yönetmen sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını vermişti.
Sevgilisi Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" açıklamasını yapmıştı.
Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen oyuncu, gönderisine, "Hanımlar, beyler; kayınpeder" notunu düştü.