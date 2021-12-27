Bergüzar Korel yataktan kalkar kalkmaz üstsüz poz verdi sadece yorganı çekti 'yorgan bile yakışıyor maşallah'
Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan ve geçen ay üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, yeni karelerini Instagram hesabında yayınladı. Bergüzar Korel'in "Sabah makyajla uyanıp yorgana sarılmayan lohusa da ne bileyim" notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu.
27.12.2021 10:35
- Son Güncelleme: 27.12.2021 10:41
Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasın oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi, geçen yıl da ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Ünlü oyuncu, 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi oldu ve üçüncü bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi.
Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, evinde yorgana sarılıp art arda pozlar verdi. Kendisini ti'ye alan başarılı oyuncu, paylaşımına not düşmeyi de ihmal etmedi.