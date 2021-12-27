Bergüzar Korel yataktan kalkar kalkmaz üstsüz poz verdi sadece yorganı çekti ’yorgan bile yakışıyor maşallah’

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasın oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında ilk çocuğu Ali'yi, geçen yıl da ikinci oğlu Han'ı kucağına aldı. Ünlü oyuncu, 3 Kasım'da ise ilk kez kız annesi oldu ve üçüncü bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi.