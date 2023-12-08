Afra Saraçoğlu "Sadece iş arkadaşıyız" demiş ayrılığı duyurmuştu! Bir açıklama da Mert Ramazan Demir'den "Bildiğiniz gibi işte"

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Konuya dair sessizliğini koruyan, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne ve Afra Saraçoğlu'nun doğum gününe katılmayan Mert Ramazan Demir, günler sonra ilk kez görüntülendi.