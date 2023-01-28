Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi "Neler yapıyorsun böyle" Taro iddiaları sonrası...
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir kararla yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Güzel yıldız adı ayrılık sonrası Burak Deniz, Umut Evirgen ve son olarak Taro Emir Tekin ile anılmıştı. 5 milyon takipçili hesabını da oldukça aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, son paylaşımıyla ortalığı ateşe verdi. İşte detaylar...
Son olarak 'Kusursuz Kiracı' dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Boğaz'da evlilik teklifi aldığı ve nikâh masasına oturmaya hazırlandığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Şimdilerde 'Amadeus' oyunu ile tiyatro sahnesinde olan Dilan Çiçek'in (27), oyuncu kimliğinin dışında müzik kariyeriyle de ön planda olan Şevval Sam'ın oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin'le (25) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bebek'te görüntülenen oyuncu ise aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Hayatımda kimse yok. Böyle iyi şu an" açıklamasını yapmıştı.
TARO'DAN AŞK İDDİASINA YANIT
Çok konuşulan aşk dedikodusunun ardından Tarık Emir Tekin, sosyal medya hesabından meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile pozunu paylaşmıştı.