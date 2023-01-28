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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi "Neler yapıyorsun böyle" Taro iddiaları sonrası...

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi "Neler yapıyorsun böyle" Taro iddiaları sonrası...

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir kararla yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Güzel yıldız adı ayrılık sonrası Burak Deniz, Umut Evirgen ve son olarak Taro Emir Tekin ile anılmıştı. 5 milyon takipçili hesabını da oldukça aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz, son paylaşımıyla ortalığı ateşe verdi. İşte detaylar...

28.01.2023 13:36 - Son Güncelleme: 28.01.2023 13:46
Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi Neler yapıyorsun böyle Taro iddiaları sonrası...

Son olarak 'Kusursuz Kiracı' dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Boğaz'da evlilik teklifi aldığı ve nikâh masasına oturmaya hazırlandığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu.

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Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi Neler yapıyorsun böyle Taro iddiaları sonrası...

Sevgilisinin kıskançlığı nedeniyle nişan atıp, birlikte yaşadıkları evden ayrıldığı haberleri çıkan ünlü oyuncu, sürpriz ayrılıkla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi Neler yapıyorsun böyle Taro iddiaları sonrası...

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Şimdilerde 'Amadeus' oyunu ile tiyatro sahnesinde olan Dilan Çiçek'in (27), oyuncu kimliğinin dışında müzik kariyeriyle de ön planda olan Şevval Sam'ın oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin'le (25) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bebek'te görüntülenen oyuncu ise aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Hayatımda kimse yok. Böyle iyi şu an" açıklamasını yapmıştı.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi Neler yapıyorsun böyle Taro iddiaları sonrası...

TARO'DAN AŞK İDDİASINA YANIT

Çok konuşulan aşk dedikodusunun ardından Tarık Emir Tekin, sosyal medya hesabından meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile pozunu paylaşmıştı.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi Neler yapıyorsun böyle Taro iddiaları sonrası...

Yakışıklı oyuncunun, Instgaram gönderisine, "Sister" (kız kardeş) notunu düşmesi dikkat çekmişti. Bir yanda bunlar olurken Deniz, sosyal medya yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

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