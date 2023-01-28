Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesinde sınır tanımadı minisini çektiği gibi pozunu verdi "Neler yapıyorsun böyle" Taro iddiaları sonrası...

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Şimdilerde 'Amadeus' oyunu ile tiyatro sahnesinde olan Dilan Çiçek'in (27), oyuncu kimliğinin dışında müzik kariyeriyle de ön planda olan Şevval Sam'ın oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin'le (25) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bebek'te görüntülenen oyuncu ise aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine, "Hayatımda kimse yok. Böyle iyi şu an" açıklamasını yapmıştı.