Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti
Dünyaca ünlü İngiliz plastik cerrah, her sene olduğu gibi altın oranı baz alarak dünyanın en yakışıklı 10 erkeğini belirledi. Liste epey şaşırtıcı. Dünyaca ünlü pek çok ismin yüzlerinei altın oranı baz alarak yüz simetrilerini detaylıca inceleyen İngiliz cerrah, Instagram hesabından uyumluluk oranlarını da tek tek yazarak dünyanın en yakışıklı erkekleri listesini açıkladı. İşte detaylar...
30.01.2023 10:43 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:44