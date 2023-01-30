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Haberler Magazin Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti

Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti

Dünyaca ünlü İngiliz plastik cerrah, her sene olduğu gibi altın oranı baz alarak dünyanın en yakışıklı 10 erkeğini belirledi. Liste epey şaşırtıcı. Dünyaca ünlü pek çok ismin yüzlerinei altın oranı baz alarak yüz simetrilerini detaylıca inceleyen İngiliz cerrah, Instagram hesabından uyumluluk oranlarını da tek tek yazarak dünyanın en yakışıklı erkekleri listesini açıkladı. İşte detaylar...

30.01.2023 10:43 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:44
Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti

Fiziksel açıdan güzelliği ölçen, bilimsem altın orana göre bazı ünlü isimlerin yüz simetrisi mercek altına alındı.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti

DailyMail'de yer alan habere göre; Londra Harley Street'te İleri Yüz Kozmetik ve Plastik Cerrahi Merkezi'ni yöneten Dr. Julian De Silva, birbirinden ünlü isimeleri incelerken kullandıkları yöntem hakkında şunları söyledi:

Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti

"Bu yepyeni bilgisayar haritalama teknikleri, bir insanı fiziksel olarak güzel yapan şeyin ne olduğuna dair bazı gizemleri çözmemizi sağlıyor ve bu teknoloji, hastaların ameliyatını planlarken faydalı oluyor."

Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti

İŞTE ALTIN ORANA GÖRE DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ON ERKEĞİ...

Dünyanın en yakışıklı erkekleri açıklandı farazi değil bilimsel! Tüm detaylar altın orana göre belirlendi herkesi ters köşe etti

10. Dwayne Johnson - Altın oranla uyumluluğu: 86.07

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