'Aydemir Akbaş öldü' haberlerine jet hızıyla açıklama: "Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor..." Kansere yakalanan Akbaş'tan haber var
Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' diyerek kansere yakalandığın duyurmuştu geçtiğimiz günlerde. 15 günlük tetkikler sonucu kanser olduğunu duyuran Aydemir Akbaş bu haberle sevenlerini üzerken, sonrasında sağlık durumu ile ilgili çıkan haberin ardı arkası kesilmemişti. Akbaş'tan konu hakkında açıklama geldi. Hem de sağlık durumu hakkında bilgi verirken hem de çıkan haberlere tepki gösterdi.
Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayan, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmle adım atan, son yıllarda Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinde kamera karşısına geçen Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta Instagram hesabından doktoru ile fotoğraf paylaşıp, şu ifadelere yer vermişti:
Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.
Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın diye Instagram'da kısa bir açıklama yaptım, durumumu açık açık anlattım. Kanser tespit edildi ama henüz tedavi başlamadı. Şimdi içerideki aksayan yerlere en uygun ilaç aranıyor. Üç ihtimal varmış. Bir tanesi bulunacak, hangisi uygunsa. Yani kemoterapi yapılacak. Doktorun söylediğine göre bu da 5-6 seans olacak. İşte bütün mesele bu. Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride 1-2 yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim, yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadım inat, yeneceğim.