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Haberler Magazin 'Aydemir Akbaş öldü' haberlerine jet hızıyla açıklama: "Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor..." Kansere yakalanan Akbaş'tan haber var

'Aydemir Akbaş öldü' haberlerine jet hızıyla açıklama: "Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor..." Kansere yakalanan Akbaş'tan haber var

Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' diyerek kansere yakalandığın duyurmuştu geçtiğimiz günlerde. 15 günlük tetkikler sonucu kanser olduğunu duyuran Aydemir Akbaş bu haberle sevenlerini üzerken, sonrasında sağlık durumu ile ilgili çıkan haberin ardı arkası kesilmemişti. Akbaş'tan konu hakkında açıklama geldi. Hem de sağlık durumu hakkında bilgi verirken hem de çıkan haberlere tepki gösterdi.

28.01.2023 15:23 - Son Güncelleme: 28.01.2023 15:23
’Aydemir Akbaş öldü’ haberlerine jet hızıyla açıklama: Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor... Kansere yakalanan Akbaş’tan haber var

Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayan, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' adlı filmle adım atan, son yıllarda Şafak Sezer'in 'Kolpaçino' serisinde kamera karşısına geçen Aydemir Akbaş, 25 Ocak'ta Instagram hesabından doktoru ile fotoğraf paylaşıp, şu ifadelere yer vermişti:

GALERİ DEVAM EDİYOR
’Aydemir Akbaş öldü’ haberlerine jet hızıyla açıklama: Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor... Kansere yakalanan Akbaş’tan haber var

Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.

’Aydemir Akbaş öldü’ haberlerine jet hızıyla açıklama: Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor... Kansere yakalanan Akbaş’tan haber var

"ÖLDÜ, YOĞUN BAKIMDA HABERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Usta oyuncu, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda 'öldü', 'yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin" mesajını taşıyan bir video yayınladı.

’Aydemir Akbaş öldü’ haberlerine jet hızıyla açıklama: Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor... Kansere yakalanan Akbaş’tan haber var

"5-6 SEANS KEMOTERAPİ UYGULANACAK"

Daha önce gırtlak kanserini yendiğini belirten ve moralinin olduğunu söyleyen Akbaş, sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

’Aydemir Akbaş öldü’ haberlerine jet hızıyla açıklama: Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor... Kansere yakalanan Akbaş’tan haber var

Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın diye Instagram'da kısa bir açıklama yaptım, durumumu açık açık anlattım. Kanser tespit edildi ama henüz tedavi başlamadı. Şimdi içerideki aksayan yerlere en uygun ilaç aranıyor. Üç ihtimal varmış. Bir tanesi bulunacak, hangisi uygunsa. Yani kemoterapi yapılacak. Doktorun söylediğine göre bu da 5-6 seans olacak. İşte bütün mesele bu. Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride 1-2 yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim, yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadım inat, yeneceğim.

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