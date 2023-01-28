'Aydemir Akbaş öldü' haberlerine jet hızıyla açıklama: "Herkes arıyor yakınlarım merak ediyor..." Kansere yakalanan Akbaş'tan haber var

Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın diye Instagram'da kısa bir açıklama yaptım, durumumu açık açık anlattım. Kanser tespit edildi ama henüz tedavi başlamadı. Şimdi içerideki aksayan yerlere en uygun ilaç aranıyor. Üç ihtimal varmış. Bir tanesi bulunacak, hangisi uygunsa. Yani kemoterapi yapılacak. Doktorun söylediğine göre bu da 5-6 seans olacak. İşte bütün mesele bu. Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride 1-2 yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim, yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadım inat, yeneceğim.