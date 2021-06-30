Pelin Öztekin’den bornozlu balkon pozuyla sosyal medyayı salladı! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı
Pelin Öztekin'den bornozlu balkon pozuyla sosyal medyayı salladı! Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil için Bodrum'a giden Öztekin, kaldığı otelin balkonunda verdiği bornozlu pozu Instagram hesabında paylaştı. Bir hayli zayıflayan Öztekin, bornozlu paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Pelin Öztekin'in bornozlu balkon pozu…
30.06.2021 01:07
- Son Güncelleme: 30.06.2021 01:07
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Tatil için Bodrum'a giden Öztekin, kaldığı otelin balkonunda verdiği bornozlu pozu Instagram hesabında paylaştı. Bir hayli zayıflayan Öztekin, bornozlu paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Pelin Öztekin'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımın ardından Öztekin'in kilolu hali merak edilip tekrar gündeme geldi.
İşte bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Pelin Öztekin başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar önceki halleri…