Pelin Öztekin’den bornozlu balkon pozuyla sosyal medyayı salladı! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

Pelin Öztekin'den bornozlu balkon pozuyla sosyal medyayı salladı! Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil için Bodrum'a giden Öztekin, kaldığı otelin balkonunda verdiği bornozlu pozu Instagram hesabında paylaştı. Bir hayli zayıflayan Öztekin, bornozlu paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Pelin Öztekin'in bornozlu balkon pozu…

30.06.2021 01:07 - Son Güncelleme: 30.06.2021 01:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





