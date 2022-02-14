Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yeni imajıyla dikkat çeken Dilan’a bakın ortalığı salladı
Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde radikal bir kararla imaj değiştirerek sarışın olmuştu. Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatan ve yeni imajıyla çok konuşulan Deniz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bornozuyla verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozu...
14.02.2022 18:04
- Son Güncelleme: 14.02.2022 18:04
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, evlilik hazırlıkları yaptığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.