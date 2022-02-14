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Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yeni imajıyla dikkat çeken Dilan’a bakın ortalığı salladı

Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde radikal bir kararla imaj değiştirerek sarışın olmuştu. Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatan ve yeni imajıyla çok konuşulan Deniz, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bornozuyla verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozu...

14.02.2022 18:04 - Son Güncelleme: 14.02.2022 18:04
Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yeni imajıyla dikkat çeken Dilan’a bakın ortalığı salladı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, evlilik hazırlıkları yaptığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yeni imajıyla dikkat çeken Dilan’a bakın ortalığı salladı

Deniz, geçen günlerde ise yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyatan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yeni imajıyla dikkat çeken Dilan’a bakın ortalığı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yeni imajıyla dikkat çeken Dilan’a bakın ortalığı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Yeni imajıyla dikkat çeken Dilan’a bakın ortalığı salladı

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan poza binlerce yorum ve beğeni geldi.

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