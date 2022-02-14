Vav TV İzle
Haberler Magazin Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı

Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı

Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Erbil, derin göğüs dekolteli puantiyeli elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kırmızı rujuyla objektif karşısına geçen Erbil'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü isimi için 'Sana kırmızı çok yakışıyor' yorumu yapıldı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

14.02.2022 18:27 - Son Güncelleme: 14.02.2022 18:27
Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın oyuncu kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, derin göğüs dekolteli puantiyeli elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede gündem oldu.

Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı

Kırmızı rujuyla objektif karşısına geçen Erbil'in fotoğrafı, yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı

Bir sosyal medya kullanıcısı, Erbil için 'Sana kırmızı çok yakışıyor' yorumunda bulundu.

SON DAKİKA