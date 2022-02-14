Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı göğüs dekoltesiyle yakın çekim paylaştı
Yasmin Erbil kırmızı rujunu sürdü iddialı pozunu verdi! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Erbil, derin göğüs dekolteli puantiyeli elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kırmızı rujuyla objektif karşısına geçen Erbil'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü isimi için 'Sana kırmızı çok yakışıyor' yorumu yapıldı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
14.02.2022 18:27
- Son Güncelleme: 14.02.2022 18:27
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın oyuncu kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.