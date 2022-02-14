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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay'dan karnı burnunda ilk pozlar!

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay'dan karnı burnunda ilk pozlar!

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay'dan karnı burnunda ilk pozlar geldi. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları tek tek ifşa eden genç şarkıcı Ece Ronay, yaşadığı polemik üzerine ünlü şovmen ile mahkemelik olmuştu. Ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay Instagram'dan karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı.

14.02.2022 17:30 - Son Güncelleme: 14.02.2022 17:30
Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay’dan karnı burnunda ilk pozlar!

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay'dan karnı burnunda ilk pozlar geldi, fotoğraflar kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

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Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay’dan karnı burnunda ilk pozlar!

Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay’dan karnı burnunda ilk pozlar!

Geçtiğimiz ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ronay, hamile olduğunu açıklamıştı.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay’dan karnı burnunda ilk pozlar!

Ece Ronay geçtiğimiz günlerde bebeğinin ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti... Hamile olduğu ortaya çıkan Ece Ronay’dan karnı burnunda ilk pozlar!

Paylaşımına ise," Böyle uyumaya çalışırken memoşa yakalandım. Bazılarınızı üzmek istemem ama kontrolden geliyoruz. Bebeğim taş gibiymiş kaya gibiymiş turp gibiymiş çok çok sağlıklıymış" notunu düştü.

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