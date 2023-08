Didem Soydan'ın sözleri sonrası Can Bonomo'dan mutlu aile pozu! "Unutamadığım sevgilim Can değil" demişti ama...

Didem Soydan, Youtube'da katıldığı bir programda öyle bir açıklama yaptı ki ortalık bir anda birbirine girdi. Soydan'ın aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesi üzerine akıllara iki yıl aşk yaşadığı Can Bonomo geldi. Soydan'ın açıklmasından kısa bir süre sonra Can Bonomo ve eşi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'den gelen paylaşımlar cevap niteliğindeydi. Didem Soydan'da yaptığı açıklamada söz konusu kişinin Can Bonomo olmadığını söylemişti. Tüm bu yaşananların ardından Can Bonomo'dan mutlu aile pozu geldi.