Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın "LGBT’ye niye destek olmuyorsunuz" kavgası! Didem Soydan mesajları ifşa etti
Sapkın LGBT lobisine desteğiyle bilinen Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın yazışması sosyal medyada gündem oldu. Didem Soydan, Instagram hesabından "Mücbir sebeplerde yıldızı parlayanlar ve hali hazırda yıldız olanlar, LGBT'ye niye destek olmuyorsunuz?" sözleriyle LGBT'ye destek için adeta mahalle baskısı yaptı. "Bana da sinirlenme be" diyen Bartu Küçükçağlayan ise Didem Soydan'ı engelledi. Bunu fark eden Didem Soydan ise mesajları ifşa etti. Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın "LGBT'ye niye destek olmuyorsunuz" kavgası sapkın lobinin sanat camiasını nasıl ele geçirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
05.02.2021 13:31
- Son Güncelleme: 05.02.2021 13:57
Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın yazışması sosyal medyada gündem oldu. İkili arasında yaşanan "LGBT'ye neden destek olmuyorsun" kavgası, sapkın örgütün sanat camiasına nasıl etki ettiğini ve adeta mahalle baskısıyla destek topladığını gözler önüne serdi.
LGBT'YE NİYE DESTEK OLMUYORSUNUZ?"
Didem Soydan Instagram hesabından "Mücbir sebeplerde yıldızı parlayanlar ve hali hazırda yıldız olanlar, LGBT'ye niye destek olmuyorsunuz?" eleştirisinde bulundu.
YANIT GECİKMEDİ: BİZE NEDEN KIZIYORSUN
Bu paylaşım sonrası Didem Soydan'a 'Mücbir Sebepler' programını sunan oyuncu Bartu Küçükçağlayan özelden mesaj attı.
Küçükçağlayan "Bize neden kızıyorsun?" diyerek ünlü modele serzenişte bulunup ardından da "Hadi barışalım" dedi.
DİDEM'İ ENGELLEDİ
"Bana da sinirlenme be" diyen Bartu Küçükçağlayan ardından ise Didem Soydan'ı engelledi.