Songül Karlı'nın dünyası 'tersine' döndü taytlı pozuyla yer çekimine meydan okudu! 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül...

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntıla günler geçirdiğini söyleyen ve 'Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım' sözleriyle manşet olan Songül Karlı'dan 'Yıkılmadım ayaktayım' pozu geldi.

05.02.2021 13:34 - Son Güncelleme: 05.02.2021 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





