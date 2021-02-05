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Songül Karlı'nın dünyası 'tersine' döndü taytlı pozuyla yer çekimine meydan okudu! 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül...

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, geçtiğimiz yaz Müge Anlı'ya çıkacağını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Ama o Müge Anlı'ya çıkmadan emniyet güçleri Metin Yüncü'yü kıskıvrak yakaladı. Geçtiğimiz günlerde de eski eşi nedeniyle sıkıntıla günler geçirdiğini söyleyen ve 'Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım' sözleriyle manşet olan Songül Karlı'dan 'Yıkılmadım ayaktayım' pozu geldi.

05.02.2021 13:34 - Son Güncelleme: 05.02.2021 14:05
Songül Karlı'nın dünyası 'tersine' döndü taytlı pozuyla yer çekimine meydan okudu! 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül...

Geçtiğimiz aylarda eski eşi tarafından dolandırıldığını, hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü anlatan Songül Karlı, sosyal medyada bu kez önce süper mini elbiseli pozuyla sonra da spor fotoğrafıyla gündem oldu.

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Songül Karlı'nın dünyası 'tersine' döndü taytlı pozuyla yer çekimine meydan okudu! 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül...

ŞARKICIYA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Karlı, taytlı pozu sonrası mini elbisesiyle sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.

Songül Karlı'nın dünyası 'tersine' döndü taytlı pozuyla yer çekimine meydan okudu! 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül...

İltifatların ardı ardına sıralandığı yorumlarda, 47 yaşındaki ünlü şarkıcıya eşiyle yaşadığı olaylara yönelik de destek geldi.

Songül Karlı'nın dünyası 'tersine' döndü taytlı pozuyla yer çekimine meydan okudu! 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül...

İŞTE O FOTOĞRAF

Songül Karlı'nın dünyası 'tersine' döndü taytlı pozuyla yer çekimine meydan okudu! 'Bir ekmeğe muhtaç kaldım' diyen Songül...

"SADECE GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTTÜM"

Geçtiğimiz aylarda, "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri ile magazin dünyasında bomba etkisi yaratan Songül Karlı, estetik iddialarıyla da çok konuşulmuştu.