Büşra Develi'nin sevgilisi o sosyetik isim çıktı! Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi'nin sevgilisi bakın kim
atv ekranlarında izleyiciye yeni yılın ilk günü 'merhaba' diyen olan, oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken ismi dizinin başrollerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşında başarılı oyuncu güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'nin sevgilisi merak ediyor herkes. Bilenler içinse çoktan favori çiftlerden biri haline geldiler bile. Bakın Büşra Develi'nin sevgilisi kim çıktı.
O Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi. Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan 27 yaşındaki Büşra Develi, kaliteli oyunculuğuyla da sosyal medyanın gözdesi. Büşra Develi'nin özel hayatı didik didik araştırılırken en çok merak edilen sevgilisi. Bakın Büşra Develi'nin sevgilisi kim çıktı. İşte başta Büşra Develi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.