Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Bayrampaşa sokaklarını gezdi 'Beni tanıyan var mı' diye sordu! Kimse tanımayınca bakın ne yaptı
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Bayrampaşa sokaklarını bir bir gezdi! Galatasaray'da top koşturan ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki erkek evladı olan Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı için çektiği bir video ile dikkat çekti. Söz konusu videoda; Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'ın doğup büyüdüğü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine gitti ve sokaktaki vatandaşlara "'Beni tanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Sokakta karşılaştığı vatandaşları test eden Aslıhan Doğan'ı tanıyan çıkmadı. İşte o anlar ve Aslıhan Doğan Turan'ın verdiği tepki...
13.10.2021 20:45
- Son Güncelleme: 13.10.2021 21:12
Ünlü futbolcu Arda Turan, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki erkek evladı oldu.
Geçen haftalarda YouTube kanalı için evinin kapılarını açan Tura, şimdi ise Bayrampaşa sokaklarında çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
Söz konusu videoda; Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'ın doğup büyüdüğü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine gitti ve sokaktaki vatandaşlara "'Beni tanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Ancak sokakta karşılaştığı vatandaşları test eden Aslıhan Doğan'ı tanıyan çıkmadı. Bunun üzerine Doğan, kendini tanıtıp YouTube kanalına abone olmalarını istedi.