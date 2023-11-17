Didem Kınalı yine bombaları patlattı "Buradan tüm zenginlere selam" Eski patronu İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'i yerden yere vurdu

brahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı geçtiğimiz günlerde "Zengin erkekler şişko ve çirkin oluyor, bende hep fakirleri çekiyorum" sözleriyle olay yaratmıştı. Kınalı önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zengin erkekler hakkındaki sözlerine açıklık getiren Kınalı, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'in tekrardan evlenmek istemeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.