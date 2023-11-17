Arkadaşının sevgilisine göz koymuştu I Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara evleniyor!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle magazin gündeminde yer aldı. Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sevindiren bir haberle gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medyadan şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Wanda Nara Icardi'nin kendisine evlilik teklif ettiğini ve bu teklifi kabul ettiğini belirtti. Röportajın ardından Icardi ile Wanda Nara evleniyor mu? Ne zaman, nerede evlenecekler? soruları gündem oldu. İşte detaylar...
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Yıldız futbolcu, eşi Wanda Nara ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini bolca süsledi.
Bir süredir Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir süredir rahatsızlığıyla gündemdeydi.
Ünlü yıldız bugün yaptığı paylaşımla sevenlerine yepyeni müjdeli haberi duyurdu.